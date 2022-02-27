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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры украинской и российской делегаций о нейтральном статусе Украины пройдут в Гомельской области, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, не изменилось ли место проведения переговоров, Песков сказал: "Гомельская область".

Ранее российская сторона говорила, что встреча состоится в Гомеле, украинская сторона выступала против ее проведения на территории Белоруссии.

Затем офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что встреча украинской и российской делегаций состоится не в Гомеле, а на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Это подтвердили и в Минске.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Состав украинской делегации пока не назывался.

В российском МИД ранее отмечали, что переговоры не означают прекращения российской военной операции.

Гомельская область Белоруссия Припять Украина Дмитрий Песков Владимир Мединский Владимир Зеленский

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