В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры украинской и российской делегаций о нейтральном статусе Украины пройдут в Гомельской области, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, не изменилось ли место проведения переговоров, Песков сказал: "Гомельская область".

Ранее российская сторона говорила, что встреча состоится в Гомеле, украинская сторона выступала против ее проведения на территории Белоруссии.

Затем офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что встреча украинской и российской делегаций состоится не в Гомеле, а на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Это подтвердили и в Минске.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Состав украинской делегации пока не назывался.

В российском МИД ранее отмечали, что переговоры не означают прекращения российской военной операции.