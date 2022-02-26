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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Глава ДНР обвинил украинских националистов в подготовке провокаций в Донбассе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Украинские националисты планируют серию провокаций с обстрелами населенных пунктов Донбасса из тяжелых вооружений, заявил в субботу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"По данным разведки ДНР, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из "Градов" и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине", - сказал он в своем видеообращении.

Целью этого преступления, по его словам, "является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России".

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские националисты нанесли удар из РСЗО "Град" по городу Старобельск. Военное ведомство также сообщило о подготовке ими подобных провокаций в Краматорске и Славянске.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Донбасс ДНР Денис Пушилин

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