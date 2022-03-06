В ДНР сообщили об эвакуации 300 человек из Мариуполя

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Более трехсот человек эвакуированы на территорию ДНР из окруженного Мариуполя, сообщает в воскресенье штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", - говорится в сообщении, распространенном штабом.

Ранее пресс-служба Мариупольского горсовета сообщала, что эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в воскресенье, в 12:00.