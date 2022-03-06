В ДНР заявили об отказе Киева гарантировать "режим тишины" для вывода людей из Мариуполя

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение "режима тишины" для обеспечения выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя, сказал журналистам представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее в воскресенье он сообщил, что гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут вновь открыты утром 6 марта. Со своей стороны пресс-служба Мариупольского горсовета рассказала, что эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в 12:00 воскресенья.

Позже штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о более 300 эвакуированных на территорию ДНР из окруженного Мариуполя.