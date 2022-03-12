Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате, подтвердил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ - ИФ) Владимир Мединский", - сказал Песков.

Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, прошли ли переговоры в прежнем, "беловежском формате".

Ранее пресс-служба президента сообщила о том, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции и канцлером Германии подробно рассказал им "о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей". Пресс-секретарь президента заявил, что эти переговоры являются продолжением встреч российской и украинской делегаций, которые уже трижды провели консультации на белорусской территории.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд, а 7 марта - третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В нее также вошли: заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.