Что произошло за день: суббота, 12 марта

Новый формат переговоров РФ и Украины, отстранение Абрамовича от управления "Челси" и досрочный выигрыш сборной КНР на Паралимпиаде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кремль подтвердил новый формат проведения переговоров РФ и Украины. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции и канцлером Германии рассказал им "о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей". Пресс-секретарь президента отметил, что они являются продолжением очных встреч делегаций двух стран, отказавшись озвучить их детали.

- Зеленский предложил Иерусалим в качестве места для встречи с Путиным. Он подчеркнул, что имеет в виду не "технические встречи", а именно "встречу лидеров." Президент также отметил, что считает "неконструктивным" встречаться на Украине, в России и Белоруссии.

- Минцифры заверили в стабильности интернета в РФ после отключения двух операторов от LINX. В субботу совет директоров London Internet Exchange принял решение отключить от своих услуг "Мегафон" и "Ростелеком". И в "Мегафоне", и в "Ростелекоме" отметили, что на их работе это не скажется.

- Россия вскоре обнародует ответ на персональные санкции США. В МИД РФ заверили, что списки ответных персональных санкций против США готовы и скоро будут обнародованы. Там также отметили, что отношения между странами отброшены далеко назад по вине Вашингтона.

- Еще две компании сообщили об ограничении деятельности в РФ. eBay временно отменяет возможность продажи товаров участниками из России. Sony Pictures объявила о приостановке всей деятельности в РФ.

- Романа Абрамовича отстранили от управления ФК "Челси". Английская премьер-лига приняла такое решение после введения санкций правительством Великобритании против бизнесмена.

- Сборная Китая досрочно выиграла домашнюю Паралимпиаду. Паралимпийская сборная КНР досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете Игр-2022: за день до финиша соревнований в ее активе 17 золотых, 18 серебряных, 22 бронзовые медали.