Макрон, Шольц и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса - Владимир Путин информировал о реальном положении дел", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "в частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права - внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и т.п. Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации".

Путин "настоятельно призвал" Макрона и Шольца "повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены".

Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. "В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований", - информирует пресс-служба.

"Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике", - говорится в сообщении.

Французская газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что разговор Макрона, Шольца и Путина продлился около двух часов.