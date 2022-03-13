FT сообщила об обсуждении в ЕС санкций против Абрамовича и еще 14 россиян

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках новых санкций за военную операцию РФ на территории Украины ведет переговоры о введении ограничений против 15 человек, включая предпринимателя Романа Абрамовича, сообщила газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении черновые материалы обсуждений.

По данным издания, Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) в Брюсселе в воскресенье обсуждал список лиц, против которых будут введены санкции. Согласование списка в рамках четвертого пакета санкций Евросоюза против России ожидается в понедельник.

Согласно материалам, Абрамовича хотят внести в санкционные списки ЕС за "долгие и близкие связи" с российским руководством.

Financial Times напоминает, что в четверг Великобритания уже ввела санкции против Абрамовича, включающие в себя заморозку всех его активов и запрет на въезд в страну.

По данным издания, кроме Абрамовича, в список лиц, в отношении которых планируется ввести санкции, вошли трое предпринимателей, семь бизнесменов "со связями с Кремлем" и четверо лиц, "связанных с российской кампанией по дезинформации".

Газета пишет, что у постпредов в воскресенье список из 15 имен возражений не вызвал, и он должен быть принят в понедельник.

Ранее в воскресенье французское председательство в Совете ЕС сообщило, что в понедельник COREPER может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против России

Сообщалось, что новые санкции ЕС будут включать в себя отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, закрытие доступа к криптоактивам и другие ограничения.

Между тем, Financial Times отмечает, что рассматриваются санкции против государственных предприятий РФ, еще не попавших в "черные списки", к примеру, в сфере авиации и кораблестроения. По словам двух источников газеты из числа дипломатов, изучаются варианты запрета на импорт из России продуктов из железа и стали, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России и на экспорт в РФ предметов роскоши.