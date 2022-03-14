Горсовет Мариуполя сообщил о выезде 160 частных машин в сторону Запорожья

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - К 13:00 14 марта (14:00 по Москве) из Мариуполя по заранее согласованному гуманитарному коридору выехали более 160 частных автомобилей, они уже проехали Бердянск и направляются в Запорожье, сообщил городской совет Мариуполя.

Маршрут согласован от выезда в сторону села Мелекино, затем через Портовское, Мангуш, Бердянск, Токмак и до Запорожья.

"Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины", - сообщили в горсовете.