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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Горсовет Мариуполя сообщил о выезде 160 частных машин в сторону Запорожья

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - К 13:00 14 марта (14:00 по Москве) из Мариуполя по заранее согласованному гуманитарному коридору выехали более 160 частных автомобилей, они уже проехали Бердянск и направляются в Запорожье, сообщил городской совет Мариуполя.

Маршрут согласован от выезда в сторону села Мелекино, затем через Портовское, Мангуш, Бердянск, Токмак и до Запорожья.

"Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины", - сообщили в горсовете.

Мариуполь Украина Запорожье Бердянск

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