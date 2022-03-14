В тыловые районы ДНР эвакуировали еще 110 жителей Мариуполя

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Из удерживаемого украинскими силами Мариуполя удалось эвакуировать еще 110 человек, один из них ранен, сообщает в понедельник вечером представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из Мариуполя. Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что из Мариуполя за сутки эвакуировано 23 человека, среди них дети. Кроме того, за это же время были эвакуированы 5 человек из Волновахи, где также продолжаются бои.