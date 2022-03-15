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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн
Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 459 802 605, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 045 905 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 562 252 инфицированных COVID-19, из которых умерли 965 105.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 996 062, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 974.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 391 345 человек, из них скончались 655 557.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 717 460 инфицированных и 141 321 умерший.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 778,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 965 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 046, во Франции - 2 141.

Хроника коронавируса. Март.

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В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона"11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона"
Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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