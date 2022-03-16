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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Минобороны Нидерландов заявило о продолжении поставок оружия НАТО Киеву

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Нидерланды и другие страны НАТО продолжат поставлять вооружения Украине, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен по прибытии в Брюссель на заседание глав Минобороны стран альянса.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждение Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законной целью для российских военных.

"Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину. Мы были успешны в этом до сих пор, и мы верим, что у нас на месте событий есть система, которая позволит это продолжать, несмотря на российские угрозы", - сказал Салливан телеканалу CBS.

16 марта президент Джо Байден пообещал обеспечить Украину оружием, продуктами и деньгами.

Хроника 24 февраля – 16 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны НАТО США Нидерланды Украина Минобороны Кайса Оллонгрен

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