Минобороны Нидерландов заявило о продолжении поставок оружия НАТО Киеву

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Нидерланды и другие страны НАТО продолжат поставлять вооружения Украине, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен по прибытии в Брюссель на заседание глав Минобороны стран альянса.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждение Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законной целью для российских военных.

"Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину. Мы были успешны в этом до сих пор, и мы верим, что у нас на месте событий есть система, которая позволит это продолжать, несмотря на российские угрозы", - сказал Салливан телеканалу CBS.

16 марта президент Джо Байден пообещал обеспечить Украину оружием, продуктами и деньгами.