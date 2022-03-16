Патрушев призвал США не снабжать Украину оружием

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном призвал Вашингтон отказаться от поставок оружия Украине, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин. Беседа прошла по телефону по инициативе американской стороны.

"Секретарь Совета безопасности России заявил о необходимости прекращения поддержки Вашингтоном неонацистов и террористов на Украине и содействия переброске в зону конфликта иностранных наемников, а также отказа от продолжения поставок вооружений киевскому режиму", - заявил Аношин.

По его словам, Патрушев предупредил собеседника, что подобные шаги будут вести лишь к дальнейшей эскалации.

11 марта Салливан заявил в телеэфире, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждение Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законной целью для российских военных.

Патрушев 16 марта напомнил собеседнику о подконтрольных США военно-биологических объектов на украинской территории и поднял вопрос о соблюдении Вашингтоном Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, а также концепции о запрещении химического оружия, отметили в пресс-службе Совбеза. Он заявил, что недопустимо планировать провокации, связанные с возможным применением оружия массового поражения на Украине.

Секретарь Совбеза также обвинил Киев в затягивании переговоров двух делегаций, которые сначала проходили в Белоруссии, а затем стали проводиться по видеосвязи.

"До Вашингтона доведена позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне", - сообщили в пресс-службе Совбеза. Патрушев призвал "американскую сторону оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем".

В пресс-службе добавили, что Патрушев принял предложение Салливана продолжить контакты.

Днем ранее в Грозном Патрушев заявил, что цель России - "добиться на деле" нейтрального статуса Украины и исключить возможность вступления этой страны в НАТО. О военной операции на Украине он сказал, что "в сложившихся условиях мы вынуждены были принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан".