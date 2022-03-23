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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

WSJ сообщила о просьбе Зеленского к США не вводить санкции против Абрамовича

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против бизнесмена Романа Абрамовича, так как он содействует мирным переговорам между Украиной и Россией, узнала The Wall Street Journal.

По ее сведениям, во время недавной телефонной беседы Зеленский "посоветовал президенту Байдену подождать с санкциями против олигарха, который может оказаться важным посредником в переговорах с Россией".

В Совете национальной безопасности США изданию заявили, что разглашать содержание личных бесед двух президентов. В Министерстве финансов США, канцелярии президента Украины и посольстве Украины в Вашингтоне пока не прокомментировали ситуацию.

По информации газеты, ранее в марте Минфин США подготовил пакет санкций против Абрамовича, которые должны были быть объявлены одновременно с аналогичными санкциями Великобритании и ЕС, однако Совет национальной безопасности попросил Минфин этого не делать.

Несколько чиновников из Великобритании и ЕС заявили о том, что не обладают информацией, просил ли Зеленский лидеров их стран не вводить санкции против Абрамовича.

Американский чиновник, с которым связалась WSJ, отметил, что у США нет поводов полагать, что Абрамович был особо полезен в переговорах.

Ранее сообщалось, что Абрамович помогает переговорному процессу между Украиной и Россией по запросу украинской стороны.

Роман Абрамович Украина США Владимир Зеленский Джо Байден Минфин
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