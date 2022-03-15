Канада добавила в санкционные списки по России еще 15 человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Власти Канады во вторник объявили, что в связи с ситуацией на Украине вводят санкции против 15 официальных лиц РФ, в том числе против вице-премьера Дмитрия Григоренко, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции. (...) Новые меры подразумевают ограничения в отношении 15 российских официальных лиц", - говорится в пресс-релизе с сайта канадского правительства.

В поправках к санкционному списку по России отмечается, что под ограничения также попали начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ и заместитель командующего ВКС РФ Сергей Дронов.

Кроме того, в санкционных списках оказались первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, директор ФСО Дмитрий Кочнев.

В пятницу, 11 марта, канадский премьер Джастин Трюдо объявил, что власти страны вводят санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом РФ.

В санкционном списке, в частности, оказались предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов и Игорь Янчук, председатель ЦИК Элла Памфилова, а также судья Химкинского городского суда Елена Морозова.

До этого, в начале марта, Канада ввела санкции в отношении 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России - "Роснефти" и "Газпрома". Еще до этого Оттава ввела санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра обороны Сергея Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко и руководителя администрации президента Антона Вайно.