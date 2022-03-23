Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе очередного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал как можно скорее добиться прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации на Украине.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня снова говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер проинформировал об инициативах России и Украины по поиску дипломатического решения", - сообщается в пресс-релизе федерального правительства ФРГ.

Как отмечается, после разговора с Путиным Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и "услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса".

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина с Шольцем.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах", - говорилось в сообщении.

24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Белоруссии, затем делегации встречались 3 марта и 7 марта. После этого переговоры перешли в режим видеоконференцсвязи.

Как заявил 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, график переговоров "совсем плавающий", и Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной.