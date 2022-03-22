Песков назвал нежелательным вынесение на публику деталей переговоров с Украиной

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что раскрытие деталей переговоров российской и украинской делегаций может повредить процессу, поэтому не будут делиться подробностями.

"Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, как в Кремле относятся к перспективе проведения общенационального референдума на Украине по вопросу достижения компромисса с Россией по переговорным позициям.

"Украина - это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные и должны быть внутригосударственные процедуры, но помимо этого есть и субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций", - сказал Песков.

По его словам, президент Владимир Путин сейчас работает в Кремле, проводит встречи и совещания и постоянно получает информацию "и по линии переговорного процесса, и по линии течения специальной военной операции".