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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Захарова подтвердила продолжение переговоров с Украиной в видеоформате

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинских делегаций продолжаются по видеоконференцсвязи, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Военная операция на Украине

Стороны обсуждают проект договора "об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях ее безопасности" и обсуждают "военные, политические, гуманитарные аспекты", сказала она.

"Мы надеемся, что к Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство. Чем скорее это поймут представители киевского режима, тем скорее завершится специальная военная операция", - добавила Захарова.

На этом же брифинге она заявила, что администрация президента Владимира Зеленского уже упустила "шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой", не выполнив условия Минских соглашений.

МИД Украина Мария Захарова
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