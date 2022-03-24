Бывшая жена Безоса направила на благотворительность $3,9 млрд с июня 2021 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Миллиардер и филантроп Маккензи Скотт, бывшая жена главы Amazon.com Джеффа Безоса, с июня 2021 года пожертвовала на благотворительность более $3,86 млрд, которые были направлены 465 некоммерческим организациям.

"За последние девять месяцев наша команда сосредоточила внимание на некоторых новых областях, но как всегда, наша цель заключалась в том, чтобы поддерживать потребности недостаточно представленных людей из различных групп", - написала Скотт в своем блоге на Medium.

Она делает пожертвования, в частности, организациям, которые помогают детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, меньшинствам и беженцам. Примерно 60% организаций, которые получили от нее помощь, возглавляют женщины.

Ранее Скотт направила $436 млн международной организации Habitat for Humanity, которая строит жилье для бедных и бездомных по всему миру.

В целом Скотт пожертвовала на благотворительность уже более $12 млрд, отмечает CNN.

Состояние Скотт оценивается в более чем $55 млрд, в соответствии с индексом миллиардеров Bloomberg. Она стала одной из наиболее состоятельных женщин в мире, получив после развода с Безосом 4% акций Amazon.

Скотт участвует в филантропической кампанию Giving Pledge ("Клятва дарения"), пообещав в течение жизни пожертвовать на благотворительность как минимум половину своего состояния. Эта кампания была запущена в 2010 году миллиардерами Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом.