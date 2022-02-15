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Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор компании Tesla Илон Маск в 2021 году пожертвовал акции компании стоимостью примерно $5,7 млрд на благотворительность, говорится в документах, направленных регуляторам США.

В бумагах не указано, кто именно получил эти 5 000 044 акции.

Пожертвование было сделано в процессе серии продаж акций Tesla. Всего Маск продал бумаги компании на сумму свыше $16 млрд за последние два месяца 2021 года. Он также конвертировал около 22,9 млн опционов в акции в минувшем году.

Глава Tesla подсчитал в декабре, спустя несколько недель после совершения пожертвования, что ему нужно будет выплатить налоги на сумму более $11 млрд за 2021 год.

По сведениям издания Chronicle of Philanthropy, Маск стал вторым самым крупным филантропом по объему пожертвований в 2021 году. На первом месте оказались Билл и Мелинда Гейтс, которые в совокупности пожертвовали около $15 млрд.

Точный размер пожертвований на благотворительность, сделанных Маском, неизвестен, однако глава Tesla иногда сообщает об этом в соцсетях. В марте 2021 года он написал в твиттере, что жертвует $20 млн школам в Техасе и $10 млн на восстановление центра города. В 2018 году он написал, что продал акции Tesla на сумму более $100 млн, сделав пожертвование на благотворительность.

Илон Маск Tesla США SEC Билл Гейтс Мелинда Гейтс Техас

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