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Больница патриархии купила на деньги Потанина американский анализатор и три аппарата ИВЛ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В лаборатории московской больницы Святителя Алексия установили новый иммуноферментный анализатор Lazurite из США, его уже начали использовать для диагностики COVID-19, сообщил синодальный Отдел по благотворительности.

Пандемия коронавируса

Прибор купили на деньги, выделенные президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным Московской патриархии. На эти же средства больница закупила три дополнительных аппарата ИВЛ и аппарат для гемофильтрации, провела модернизацию палат реанимации, заказала оборудование для ПЦР-лаборатории.

С начала июня пациенты, поступающие в стационар клиники, помимо ПЦР-тестирования, проходят тестирование на антитела к короновирусной инфекции. Тест на антитела также будет регулярно проводиться и сотрудникам больницы.

"Мы проводим диагностику COVID при госпитализации, это необходимо для безопасного лечения. Также мы обследуем духовенство и монашествующих, для них сейчас это особенно важно, так как уже на этой неделе в Москве вновь открываются храмы для молящихся", - уточнил через синодальный отдел директор и главврач больницы Алексей Заров.

Реагенты к анализатору Lazurite выпускает крупнейший российский производитель, который специализируется на разработке и производстве тест-систем для выявления многих инфекций.

В последние два месяца больница Святителя Алексия активно занималась диагностикой коронавируса и консультированием: в больнице организованы КТ-амбулаторный центр и диагностический кабинет. Также проводится выездное тестирование священнослужителей и насельников монастырей Москвы и Московской области.

В марте сообщалось, что Потанин выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческим организациям, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. Он объяснил, что сейчас этим НКО стало трудно собирать средства.

Москва РПЦ коронавирус больница святителя Алексия Владимир Потанин

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