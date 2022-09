Бывшая жена Джеффа Безоса снова подала на развод

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Миллиардерша Маккензи Скотт, бывшая жена главы онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джеффа Безоса, подала на развод со вторым мужем, пишет The New York Times.

Безос и Скотт развелись в 2019 году после 25 лет в браке. При разводе Скотт получила 4% акций Amazon и заняла 12-ю строчку в списке самых богатых людей мира.

Она снова вышла замуж в марте 2021 года за бывшего учителя Дэна Джуэтта. Как пишет New York Times, он не оспаривает развод, а раздел имущества пройдет по заранее заключенному брачному контракту.

Согласно опубликованному на этой неделе рейтингу Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в $151 млрд. В списке самых богатых американцев он уступает только Илону Маску ($251 млрд). Маккензи Скотт заняла в рейтинге 18-ю строчку с показателем $37,7 млрд.