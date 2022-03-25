Зеленский заявил, что Евросоюз опоздал с санкциями против РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции ЕС против РФ "мощными шагами", но "это было немного поздно".

"Вы применили санкции. (...) Это мощные шаги, но это было немного поздно", - заявил Зеленский во время выступления перед Европейским Советом, добавив, что ждал "превентивных" мер.

При этом украинский президент, обращаясь к лидерам стран Евросоюза относительно будущего членства в ЕС Украины, призвал их "не опоздать".

"Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть", - отметил он.

Кроме того, Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой о поддержке.

Позднее в пятницу украинский президент заявил в соцсетях, что проинформировал главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о ситуации на Украине.