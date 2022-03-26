Байден счел статью о коллективной обороне НАТО "священным обязательством"

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил о приверженности статье о коллективной обороне НАТО, сообщило в субботу агентство Associated Press.

"Статья 5 (о коллективной обороне) для Соединенных Штатов является священным обязательством", - сказал он, добавив, что единство альянса имеет первостепенное значение.

"Я уверен в том, что Владимир Путин рассчитывал разделить НАТО. Но у него это не получилось. Мы остались все вместе", - добавил президент США.

Байден находится с визитом в Польше.

Ранее в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели в Варшаве переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщил госдепартамент. Отмечалось, что в какой-то момент к ним присоединился президент США.