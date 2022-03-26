Байден призвал Запад готовиться к долгой борьбе за демократию в мире

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Битва между демократией и автократией в мире будет продолжительной, заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.

"Битва между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между основанном на порядке мире и мире, управляемым грубой силой. Эта битва не будет выиграна за дни или месяцы. Нам нужно подготовиться к долгой борьбе", - сказал Байден.

Он полагает, что из-за санкций, которые ввели западные страны в ответ на военную операцию РФ на Украине, Россия покинет топ-20 экономик мира.

"В ближайшие несколько лет экономика России сократится вдвое. Когда-то (...) российская экономика была 11-ой крупнейшей в мире, но вскоре она не войдет даже в число 20 крупнейших экономик мира", - добавил он.

Байден вновь подчеркнул, что не считает своим врагом народ России, но раскритиковал власти РФ за события на Украине. Он добавил, что деятельность НАТО не направлена на дестабилизацию России.

"Кремль хочет изобразить расширение НАТО как империалистический проект, направленный на дестабилизацию России. Ничего не может быть дальше от правды. НАТО - это оборонительный альянс, он никогда не хотел краха России", - заявил Байден во время своей речи.

Президент также отметил, что войска США находятся в Европе исключительно для защиты НАТО.

"Американские войска находятся в Европе не для того, чтобы вступать в конфликт с российскими силами. Американские силы здесь для того, чтобы защищать союзников по НАТО", - заявил он.

Байден на этой неделе совершил европейское турне, он побывал в Брюсселе на саммите НАТО, встрече G7 и выступил в Евросовете, затем отправился в Польшу. В Белом доме сообщали, что основная цель его поездки - координация дальнейшей реакции Запада на действия РФ на Украине.