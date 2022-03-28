Посольство России заверило, что следит за судьбой Софьи Сапеги

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии оказывает необходимую консульскую поддержку россиянке Софье Сапеге и следит за судом над ней, который начался 28 марта в Гродненском областном суде, сообщили в дипмиссии.

"Защиту россиянки обеспечивает опытный и квалифицированный адвокат. Со своей стороны посольство России в Беларуси с момента задержания Софьи Сапеги оказывает ей всю необходимую консульскую поддержку в целях обеспечения и соблюдения ее законных прав и интересов", - заверили дипломаты.

В посольстве добавили, что внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с родственниками Сапеги.

На открытии процесса присутствовал российский консул. Затем прокурор попросил закрыть процесс с учетом наличия в материалах уголовного дела информации экстремистского характера.

"Суд удовлетворил данное ходатайство. При этом возражений со стороны Софьи Сапеги не последовало", - отметили в посольстве.

Сапега - гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. В мае 2021 года ее сняли с рейса Ryanair по пути из Афин в Литву вместе с ее другом, белорусскими оппозиционером Романом Протасевичем. Самолет принудительно посадили в Минске, сообщив пилотам об угрозе взрыва. Протасевича и Сапегу задержали и арестовали, а затем перевели под домашний арест.

20 декабря 2021 года Сапеге предъявили окончательное обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 130 (Разжигание вражды или розни), ст. 203-1 (Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), ст. 198 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 389 (Угроза в отношении судьи или народного заседателя).

В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по "возвращению доходов, полученных преступным путем". Она в декабре направила президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании.