Ученые отметили легкую адаптацию народов севера к пандемии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса не сказалась сильно на жизни коренных малочисленных народов Севера, сообщило государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Научный центр изучения Арктики".

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая провела исследования в 2020-2021 годах во всех муниципалитетах Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Они проводили глубинные интервью с представителями коренного населения.

"Анализ глубинных интервью показал, что ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, критических проблем для жизнедеятельности коренного населения не доставили. Обширные знания и опыт адаптации к различного рода трудностям позволили северянам быстро приспособиться к новым условиям, хотя в целях безопасности и сохранения здоровья многие вынуждены были ограничить контакты", - говорится в сообщении.

Что касается взаимодействия с органами власти, общинами и ассоциациями коренных народов, там, где было невозможно личное присутствие, насущные вопросы решали по мобильной связи.