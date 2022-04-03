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Власти Шанхая потребовали от 26 млн жителей пройти тестирование на COVID-19

Власти Шанхая потребовали от 26 млн жителей пройти тестирование на COVID-19
В Шанхае
Фото: Yang Jianzheng/VCG via Getty Images

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Шанхая в воскресенье отдали распоряжение для примерно 26 млн жителей города провериться на возможное наличие COVID-19, сообщили местные СМИ.

Так, власти предписали согражданам в воскресенье сдать тест на наличие антител и сообщать о положительных результатах. В понедельник затем нужно будет сдать ПЦР-тест на возможное наличие вируса.

По данным СМИ, большинство случаев COVID-19 в Шанхае носит бессимптомный характер. Так, в воскресенье в городе зарегистрировали 7 788 местных бессимптомных случаев вируса, причем в субботу их насчитали 6 501. Количество случаев с симптомами выросло до 438 по сравнению с 260, зафиксированными в субботу.

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Всего, отмечают СМИ, в континентальном Китае за сутки выявили 11 781 незавозных бессимптомных случаев коронавируса и 1 506 случаев со симптомами.

На данный момент фактически на территории всего Шанхая действует локдаун.

Локдаун в городе потряс мировые рынки, обеспокоенные возможными экономическими последствиями. Согласно опубликованному в четверг исследованию, в марте производственная активность Китая упала до пятимесячного минимума.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания Игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 151 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника коронавируса. Март.

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Количество зараженных в Китае при последнем всплеске инфекции COVID-19 невелико по сравнению с другими крупными странами. Однако в стране сохраняется политика "нулевой терпимости", направленная на изоляцию каждого зараженного человека.Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Количество зараженных в Китае при последнем всплеске инфекции COVID-19 невелико по сравнению с другими крупными странами. Однако в стране сохраняется политика "нулевой терпимости", направленная на изоляцию каждого зараженного человека.
Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Шанхай
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