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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В Шанхае началась вторая фаза локдауна

В Шанхае началась вторая фаза локдауна
Фото: Yang Jianzheng/VCG via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Шанхае в пятницу началась вторая фаза локдауна, введенного из-за ситуации с COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

На протяжении четырех дней часть Шанхая, которая находится к западу от реки Хуанпу, будет находиться на строгом карантине. При этом жителям районов, находящихся к востоку от реки, которые были на изоляции с понедельника, сообщили, что ограничения в их части города могут быть продлены, если в их жилых районах будут выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Во время второй фазы локдауна планируется протестировать на заболевание около 16 млн жителей города. Также граждане, проживающие в западной части Шанхая, в течение четырех дней не смогут покидать свои жилые районы и кварталы.

Локдаун в городе потряс мировые рынки, обеспокоенные возможными экономическими последствиями. Согласно опубликованному в четверг исследованию, в марте производственная активность Китая упала до пятимесячного минимума.

В четверг в Шанхае выявили около 4,1 тыс. бессимптомных случаев заражения коронавируса и 358 случаев, в которых проявились симптомы заболевания.

В Китае выявленные случаи заражения коронавирусом без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания.

КНР остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 151 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника коронавируса. Март.

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Количество зараженных в Китае при последнем всплеске инфекции COVID-19 невелико по сравнению с другими крупными странами. Однако в стране сохраняется политика "нулевой терпимости", направленная на изоляцию каждого зараженного человека.Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Количество зараженных в Китае при последнем всплеске инфекции COVID-19 невелико по сравнению с другими крупными странами. Однако в стране сохраняется политика "нулевой терпимости", направленная на изоляцию каждого зараженного человека.
Хроника 09 января 2020 года – 01 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Шанхай Китай
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