МВД России заключило соглашение о сотрудничестве с ЛНР и ДНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве с коллегами из министерств внутренних дел Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность", - заявила она.

Как рассказала Волк журналистам, "кроме того, создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров".

По словам представителя министерства, документы от МВД ДНР подписаны министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР - министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом.

Волк отметила, что таким образом "положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан".

Данные документы разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, заключенных 21 февраля 2022 года в Москве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.