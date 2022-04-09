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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Продолжающиеся поставки Западом оружия и боеприпасов Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом между США и Россией, заявил изданию Newsweek посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Западные страны непосредственно вовлечены в события (на Украине - ИФ), поскольку продолжают поставки оружия и боеприпасов, что ведет к дальнейшему кровопролитию", - заявил дипломат.

"Они могут поставить США и РФ на путь прямой военной конфронтации", - подчеркнул он.

Посол назвал такую позицию Запада "провокационной", непосредственно угрожающей безопасности России, и предупредил, что конвои с западным оружием, перемещающиеся по территории Украины, становятся "законной целью для наших вооруженных сил".

При этом Антонов повторил, что российские военные на Украине принимают все меры к тому, чтобы избежать потерь среди мирного населения и сохранить объекты жизненно важной инфраструктуры. Удары наносятся исключительно по целям военного характера с применением высокоточного оружия.

Антонов напомнил, что принципиальная позиция России заключается в "обязательном учете требований интересов России в области безопасности, демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее безъядерного статуса, признании суверенитета РФ над Крымом и независимости ДНР и ЛНР". Москва прилагает максимум усилий для восстановления мира на Украине путем переговоров.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Анатолий Антонов Россия США
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