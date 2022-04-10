В ДНР заявили о захвате противником в порту Мариуполя двух иностранных судов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В порту Мариуполя националисты захватили два судна и удерживают в заложниках членов их экипажей, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, захвачены два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста".

"Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" (признан экстремистским и запрещен на территории России) ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", - сказал Басурин.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские корабли открыли огонь по украинскому сухогрузу "Апачи", который пытался войти в порт Мариуполь для эвакуации руководства националистического батальона "Азов". По его словам, власти Украины после неудачных попыток эвакуировать руководство "Азова" вертолетами 8 апреля решили предпринять попытку эвакуации с моря. Также, заявил Конашенков, это судно должно было эвакуировать из Мариуполя иностранных наемников.