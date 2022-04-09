Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков в Мариуполе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Члены экипажа российского гражданского судна "Азов Конкорд", удерживавшиеся в порту Мариуполя украинскими военными, освобождены, идет их эвакуация, заявила в субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Буквально сейчас пришла радостная новость - благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна "Азов Конкорд" освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Гражданское судно "Азов Конкорд" 24 февраля было блокировано в порту Мариуполя, а его экипаж был захвачен украинскими военными. "Выход в море был заминирован, у ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости", - рассказала Москалькова.