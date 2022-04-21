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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В ДНР заявили, что для блокирования "Азовстали" потребуются подкрепления

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для блокирования остатков украинских сил на территории мариупольского комбината "Азовсталь" потребуется усиление личного состава сил Донецкой народной республики, заявил руководитель администрации главы ДНР Алексей Никаноров.

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"Потребуется усиление подразделений наших, поскольку это разветвленная сеть подземных коммуникаций. Потребуется усиление в личном составе для того, чтобы, как выразился президент (России - ИФ), "муха не пролетела", - сказал Никаноров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу запретил российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела".

Шойгу заявил, что для завершения действий российских военных на заводе "Азовсталь" требуется до четырех дней.

Хроника 24 февраля – 21 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мариуполь ДНР Азовсталь
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