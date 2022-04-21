В ДНР заявили, что для блокирования "Азовстали" потребуются подкрепления

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для блокирования остатков украинских сил на территории мариупольского комбината "Азовсталь" потребуется усиление личного состава сил Донецкой народной республики, заявил руководитель администрации главы ДНР Алексей Никаноров.

"Потребуется усиление подразделений наших, поскольку это разветвленная сеть подземных коммуникаций. Потребуется усиление в личном составе для того, чтобы, как выразился президент (России - ИФ), "муха не пролетела", - сказал Никаноров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу запретил российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела".

Шойгу заявил, что для завершения действий российских военных на заводе "Азовсталь" требуется до четырех дней.