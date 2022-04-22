Минобороны РФ запустило на сайте раздел об освобождении Мариуполя в 1943 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что открывает на своём сайте новый исторический раздел, посвященный одному из эпизодов Донбасской операции 1943 года - освобождению Мариуполя советской армией от немецких войск.

В этом разделе публикуются архивные материалы, говорится в сообщении министерства.

"Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Мариуполя, о зверствах фашистов в отношении мариупольцев, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории", - говорится в сообщении Минобороны РФ.