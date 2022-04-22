Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Минобороны РФ запустило на сайте раздел об освобождении Мариуполя в 1943 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что открывает на своём сайте новый исторический раздел, посвященный одному из эпизодов Донбасской операции 1943 года - освобождению Мариуполя советской армией от немецких войск.

В миреШойгу объявил о взятии Мариуполя под контрольЧитать подробнее

В этом разделе публикуются архивные материалы, говорится в сообщении министерства.

"Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Мариуполя, о зверствах фашистов в отношении мариупольцев, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ Украина Мариуполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Рогозин предложил заменить GPS ГЛОНАССом на всех авиалайнерах в России

Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

В Минфине США назвали помощь Украине в $500 млн "только началом"

В Минфине США назвали помощь Украине в $500 млн "только началом"

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Что произошло за день: четверг, 21 апреля

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

РФ ввела санкции против 61 гражданина Канады

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери достигло семи