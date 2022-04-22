WSJ сообщила о выдаче Францией международного ордера на арест Карлоса Гона

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Французские прокуроры выдали международный ордер на арест бывшего главы Nissan Motor Co. и Renault SA Карлоса Гона, а также еще четырех лиц, которые предположительно связаны с оманской автомобильной компанией Suhail Bahwan Automobiles.

Прокуроры утверждают, что действующие владельцы и бывшие руководители оманской компании, являющейся дистрибьютором автомобилей в стране, помогли Гону вывести несколько миллионов долларов из Renault, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Обвинения в Японии и побег в Ливан

Как сообщалось, Гон был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания. Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте 2019 года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн, а в декабре он сбежал из Японии в Ливан, провернув сложную операцию. Гон вылетел из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого он был пронесен в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле он был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Разбирательства против Карлоса Гона во Франции

Французские власти в феврале 2020 года сообщили о намерении провести более глубокую проверку в отношении расходов Гона в период, когда он возглавлял Renault. Прокуратура французского Нантера заявила, что собрала достаточно свидетельств нарушений для передачи дела вышестоящим следователям, что предполагает выделение на эти цели дополнительных ресурсов и сотрудничество с зарубежными властями.

Гон изначально поддерживал проведение расследования во Франции, утверждая, что верит во французскую судебную систему, которая позволит доказать его невиновность.

Выдача ордеров на арест несущественно изменит ситуацию в случае с Гоном, пишет WSJ. Он остается в Ливане, стране, которая не экстрадирует своих граждан. У Гона есть гражданства Ливана, Франции и Бразилии.

Источники, близкие к Гону, не исключают, что он может приехать во Францию, чтобы предстать перед судом, однако, по их словам, процесс усложняет то, что его паспорта на текущий момент находятся у властей Ливана.

Японские прокуроры ранее выдали ордер на арест супруги Гона Кароль. Она не является гражданкой Франции и может быть экстрадирована в Японию, если попытается покинуть Ливан.