Renault и Nissan близки к спасению альянса за счет новых договоренностей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault SA близок к заключению соглашения с японской Nissan Motor Corp., которое позволит спасти от распада их альянс, пишет Financial Times со ссылкой сразу на шесть человек, знакомых с вопросом.

По условиям соглашения Renault сократит долю голосующих прав в Nissan, а Nissan инвестирует в бизнес Renault по производству электромобилей, сказали собеседники издания.

Вероятно, Renault снизит долю голосующих акций в японской компании с текущих 43% примерно до 15%, что соответствует доле Nissan в Renault, отметили источники. Исходя из текущих котировок, сумма сделки составит около $3,6 млрд, при этом продажа акций будет не единовременной, а постепенной.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели, до встречи совета директоров альянса, который пройдет в середине ноября в Токио, пишет FT.

"Не факт, что все пункты будут согласованы, но одно ясно: обе стороны прикладывают все усилия, чтобы прийти к соглашению", - сказал один из источников, близкий к Nissan.

"Давно было понятно, что статус-кво не сохранить", - сказал источник, близкий к Renault.

Альянс Renault-Nissan был образован в 1999 году, в 2016 году к нему присоединилась Mitsubishi. В совокупности три компании производят свыше 10% всех автомобилей в мире. Между партнерами время от времени возникала напряженность, которая усилилась после ареста бывшего главы альянса Карлоса Гона. Кроме того, Nissan выражала опасения в связи с увеличением доли французского правительства в Renault, через которую власти могли влиять на решения в японской компании.

Две недели назад FT писала о скорой встрече гендиректора Renault Люка де Мео и главы Nissan Макото Утиды и переговорах о реструктуризации альянса. Источники газеты объясняли, что Renault, планирующий в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей, хочет продать часть бизнеса по выпуску машин с двигателями внутреннего сгорания китайской Geely. На этой решение нужно согласие Nissan с учетом общей интеллектуальной собственности компаний. Японская компания же выступает против сделки, чтобы совместные с Renault технологии не попали в руки китайской компании, говорили собеседники издания.