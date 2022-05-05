Европарламент высказался за продление на год сертификата о вакцинации от COVID-19

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цифровой сертификат ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 должен быть продлен до июня 2023 года - к такому выводу пришли европейские депутаты на сессии Европарламента (ЕП) в четверг в Страсбурге.

ЕП поддержал соответствующее решение комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам и одобрил подавляющим большинством предложение о переговорах с государствами-членами Евросоюза (Советом ЕС) о продлении на год сертификата, чьё действие истечет 30 июня.

В целях соблюдения свободы передвижения в ЕС евродепутаты внесли уточнение в выдвинутые предложения по продлению этого свидетельства, подчеркнув, что государства-члены не должны вводить дополнительных ограничений для передвижения граждан, обладающих таким цифровым европейским сертификатом, за исключением случаев абсолютной необходимости.

"Если такие ограничения необходимы, они должны быть лимитированными, пропорциональными и основанными на последних научных оценках Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Комитета санитарной безопасности ЕС", - отмечается в материалах ЕП.

В конце апреля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что цифровой сертификат ЕС стал успехом, и ЕК предлагает продлить его еще на год.

"Действие сертификата истечет в конце июня. Мы предложили продление на год по той простой причине, что мы не знаем, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы, в частности осенью. Мы уже видели: могут появиться новые штаммы", - сказал пресс-секретарь.

Он пообещал, что ЕК отменит этот сертификат, когда в нем больше не будет необходимости, но пока это время еще не пришло.