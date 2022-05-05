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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Бельгии решили отказаться от второй бустерной прививки против COVID-19

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Высший совет здравоохранения Бельгии принял решение не рекомендовать вторую бустерную прививку против коронавирусной инфекции как для населения страны в целом, так и для лиц в возрасте старше 80 лет, сообщили в четверг бельгийские СМИ.

Согласно мнению совета, "нынешняя эпидемиологическая ситуация в Бельгии не вызывает беспокойства", поэтому вторая усиливающая доза, то есть третья или четвертая доза в целом в зависимости от типа первичной вакцины, не подлежит систематическому применению ни для населения в целом, ни для жителей домов престарелых или иных социальных заведений, где оказываются услуги здравоохранения, независимо от их возраста.

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При этом Высший совет здравоохранения подчеркивает важность продолжения использования уже применяемой схемы вакцинации, при которой вслед за первичной прививкой следует одна бустерная. Кроме того, отмечается необходимость быстрого применения первой усиливающей дозы для уязвимых людей, в частности, старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

В выводах совета также указывается, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское агентство лекарственных средств считают, что в ЕС нет явных доказательств того, что вакцинная защита от серьезных форм заболевания существенно снижается у людей от 60 до 79 лет, имеющих нормальную иммунную систему, а следовательно нет и явных причин для обязательного введения им второй усиливающей дозы.

В то же время, сообщают эксперты совета, на данной стадии наблюдения за побочными эффектами вакцинации не возникало проблем, связанных с опасностью второй бустерной прививки.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Бельгия коронавирус
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