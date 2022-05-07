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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:16

В Киеве заверили, что с "Азовстали" вывели всех женщин, детей и стариков

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - С территории "Азовстали" удалось вывести всех женщин, детей и пожилых людей, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

30 апреля Минобороны России сообщило о проводимой совместно с Красным Крестом и ООН операции по эвакуации гражданских лиц из комбината "Азовсталь". 1 мая МККК подтвердил эвакуацию людей на территорию Запорожской области - автобусы для этого прибыли к заводу еще в субботу. 2 мая в штабе территориальной обороны ДНР заявили об эвакуации с "Азовстали" 101 человека, включая женщин и детей. Сообщалось, что для эвакуации гражданских лиц с комбината 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор. Сегодня в ДНР сообщили об эвакуации еще 50 человек с территории завода.

Украина Россия ДНР Мариуполь
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