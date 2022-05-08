Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В ЛНР заявили о взятии под контроль большей части Попасной

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Союзные силы Луганской народной республики и России в рамках наступательной операции в Донбассе взяли под контроль центральную часть и основные городские массивы города Попасная на Луганщине, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"После двух месяцев жесточайших боев центр Попасной и основные городские массивы контролируются союзными войсками России и ЛНР", - сообщил Мирошник в своём телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что украинские военные превратили город в "мощный укрепрайон" который "взломать было очень непросто".

"Сейчас идет зачистка окраин и поиск боевиков", - добавил Мирошник.

Хроника 24 февраля – 08 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР Родион Мирошник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выборы в Южной Осетии состоялись

Лидер Приднестровья опроверг слухи о мобилизации

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы

В Южной Осетии пройдет второй тур выборов президента республики

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 мая

Военная операция на Украине

Великобритания увеличит военную помощь Украине на 1,3 млрд фунтов

Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом

Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"

Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"

Рогозин сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев

Рогозин сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев
Военная операция на Украине

В Киеве заверили, что с "Азовстали" вывели всех женщин, детей и стариков