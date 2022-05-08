В ЛНР заявили о взятии под контроль большей части Попасной

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Союзные силы Луганской народной республики и России в рамках наступательной операции в Донбассе взяли под контроль центральную часть и основные городские массивы города Попасная на Луганщине, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"После двух месяцев жесточайших боев центр Попасной и основные городские массивы контролируются союзными войсками России и ЛНР", - сообщил Мирошник в своём телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что украинские военные превратили город в "мощный укрепрайон" который "взломать было очень непросто".

"Сейчас идет зачистка окраин и поиск боевиков", - добавил Мирошник.