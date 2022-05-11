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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

КНР обнародовала данные миссии по доставке лунного грунта на Землю

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китай обнародовал научные данные миссии автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5" к Луне, которая доставила на Землю около 1,7 кг лунного грунта, следует из данных, опубликованных на сайте Лунной программы КНР.

"10 мая 2022 года система научных исследований и их применения Лунной программы КНР опубликовала научные данные "Чанъэ-5", - говорится в сообщении на сайте программы.

Всего специалисты обнародовали 9,32 гигабайт данных, собранных четырьмя инструментами зонда "Чанъэ-5": панорамной камерой, спектрометром для изучения минералогического состава лунного грунта и радиолокатором под поверхностного зондирования Луны.

Китайский зонд "Чанъэ-5" был запущен с космодрома "Вэньчан", расположенном на острове Хайнань, с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" 23 ноября 2020 года. 1 декабря 2020 года зонд прилунился в "Океане Бурь", после чего отправился обратно к Земле, чтобы доставить на нее спускаемую капсулу с 1731 граммом лунного грунта.

16 декабря того же года капсула успешно приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия, где ее обнаружили поисковые группы.

"Чанъэ-5" стал первой миссией по возвращению на Землю образца лунного грунта с 1976 года, когда образцы с Луны были доставлены на Землю советской АМС "Луна-24".

Китай Чанъэ-5 Луна
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