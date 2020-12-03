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Модуль китайской станции стартовал с Луны с образцами грунта

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта взлетел с поверхности Луны, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Взлет произошел в 18.10 по московскому времени. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

Как сообщало китайское космическое агентство, во вторник посадочный модуль с взлетным аппаратом совершил успешное мягкое прилунение. Посадка состоялась в 18:00 (по московскому времени) в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В среду аппарат, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль должен был собрать в общей сложности около 2 кг геологической породы.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 (по Москве).

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Китай Луна Чанъэ-5

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