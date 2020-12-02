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Китайский космический аппарат собрал первую партию грунта на Луне

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" в среду, успешно пробурив грунт Луны на глубину два метра, поднял образцы геологической породы и запаковал их в контейнер для предстоящей отправки на Землю, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Модулю еще также предстоит с помощью руки-манипулятора собрать образцы грунта с поверхности Луны.

Как сообщало китайское космическое агентство, во вторник посадочный модуль с взлетным аппаратом совершил успешное мягкое прилунение. Посадка произошла в 18:00 по московскому времени в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать всего около двух килограммов геологической породы. На всю операцию по сбору грунта отведено 48 часов.

Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

В понедельник комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратом отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 км.

Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 по московскому времени.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонны состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической стыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 грамма лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 кг.

Китай Луна

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