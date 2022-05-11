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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

В РФ за сутки выявили минимальное с апреля 2020 года число заболевших COVID-19

В РФ за сутки выявили минимальное с апреля 2020 года число заболевших COVID-19
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тысячи случаев, что стало минимальным значением с конца апреля 2020 года, госпитализированы за сутки 1,1 тысячи человек, скончались 98 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 11 мая, в РФ выявлено 4 102 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 132 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,2%", - сообщили в оперштабе.

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Увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 32 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 98 человек, накануне штаб сообщал о 101 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 531 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 429. Количество заболевших за сутки стало минимальным с конца апреля 2020 года, когда 17 апреля было зарегистрировано 4070 заболевших.

"Выздоровели за сутки 5 043 человека, или на 0,6% больше по сравнению с 10 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 241 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 248 умерших и 17 619 414 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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