Ученые вырастили растения на лунной почве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Впервые ученые вырастили растения на почве с Луны, собранной еще астронавтами космического корабля "Аполлон-11", сообщает Associated Press.

Ученые из Института пищевых и сельскохозяйственных наук университета Флориды посадили лунную почву разуховидку (сорный цветок). Почва была привезена Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и другими астронавтами с "Аполлона-11". Все семена проросли.

После первой недели опыта грубость лунной почвы так сильно повлияла на мелкие цветущие сорняки, что они росли медленнее, чем саженцы, посаженные в поддельную лунную грязь с Земли. Большинство растений, посаженных в натуральную лунную почву оказались низкорослыми.

Результаты были опубликованы в четверг в журнале Communications Biology.

Чем дольше почва подвергалась воздействию разрушительной космической радиации и солнечного ветра на Луне, тем хуже, казалось, становились растения. Соответственно, более молодые образцы почвы оказались пригоднее.

"Это большой шаг вперед", - сказал Саймон Гилрой, биолог из Университета Висконсин-Мэдисон, который не принимал участия в исследовании. "Следующий шаг - вырастить растения на поверхности Луны".

Всего 382 килограмма лунных камней и грунта были доставлены обратно шестью экипажами "Аполлона". Часть самой ранней лунной пыли была посыпана на растения, находящиеся в корабле вместе с астронавтами, остальное было предоставлено для опытов.