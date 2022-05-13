350 тыс. человек пострадали в КНДР от "неизвестной лихорадки"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Неизвестная лихорадка" вспыхнула с конца апреля в КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на агентство ЦТАК.

По данным ЦТАК, с конца апреля по всей Северной Корее вспыхнула неизвестная лихорадка, от которой пострадали 350 тыс. человек. Отмечается, что на данный момент лечение прошли 162 тыс. 200 человек.

При этом не уточняется, связана ли данная лихорадка с COVID-19, который был обнаружен в стране.

Ранее "Ренхап" со ссылкой на северокорейские СМИ сообщил о том, что в КНДР зафиксировано более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19.

"Северная Корея сообщает, что в четверг у более чем 18 тыс. пациентов был подтверждён COVID-19", - сообщает агентство.

При этом отмечается, что коронавирус унес жизни шести жителей КНДР.

Северная Корея в четверг объявила о первых на своей территории случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране. Согласно сообщению, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

До этого на протяжении всей пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.