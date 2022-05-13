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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 39,2%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано почти 91 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 39,2%, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале "Стопкоронавирус.рф".

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Согласно оперативным данным, вакцинация первым компонентом проведена 90 992 878 раз, вторым - 87 073 090 раз.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 39,2%, неделю назад он оценивался в 41,2%. Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 15 недель подряд.

В РФ с 18 января 2021 года проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт". В конце января 2022 года началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М".

Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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