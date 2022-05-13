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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Экспорт украинской сельхозпродукции через ЕС сократился до 1,5 млн т в месяц

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экспорт украинской сельхозпродукции через страны ЕС, в том числе с учетом поставок через дунайские речные порты, при любых обстоятельствах не может превышать 1,5 млн тонн в месяц, тогда как до блокирования работы морских портов на фоне военной операции страна могла ежемесячно поставлять на мировой рынок свыше 5 млн тонн сельхозкультур в месяц, отмечает Минагрополитики Украины.

"Предварительно мы подсчитали, что до полутора миллионов тонн это все равно максимум. Поэтому я думаю, что мы можем на это до мая рассчитывать, а дальше – только альтернативные направления", - заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе экспертной дискуссии "Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности" в пятницу.

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По его словам, на Украине достаточно сельхозпродукции для экспорта, и украинские аграрии могут поставить на внешние рынки столько зерна, сколько потребуется. Объемы его экспорта ограничены только логистическими возможностями.

В этой связи Украина не отвергает идею создания гуманитарного коридора через Белоруссию для поставок украинского зерна в порты стан Балтии из-за сжатых сроков для налаживания экспортной логистики, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в ходе дискуссии.

"Самую большую способность по перевозке коммодитиз имеют балтийские порты – Литвы, Латвии и Эстонии. Совместимость железнодорожных путей в этом направлении технически упрощает перевозки. (. . .) Если мы ставим вопрос о разблокировке наших портов, то теоретически можно поставить вопрос и о гумкоридорах через Беларусь", - сказал он.

В то же время политически эта опция еще менее приемлема, чем разблокирование портов, отметил Качка.

"В то же время Украина не отбрасывает никаких вариантов. Если бы у нас не было давления времени, можно было бы сконцентрироваться исключительно на западной границе. Но время поджимает – вопрос нужно решить до осени", - сказал торгпред.

Украина обращалась за помощью в этом вопросе к ФАО, Всемирной торговой организации, ООН.

"То, что будет обеспечиваться международным давлением третьих сторон, то и будет использоваться. (. . .) Если их гарантии позволят ездить через Беларусь – будем везти через Беларусь, если по морю – еще лучше", - добавил Качка.

Как полагают в Минэкономики, в ближайшие три месяца полностью обеспечить экспорт через западную границу Украины будет невозможно, хотя это можно сделать в ближайшие годы.

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В настоящее время Украина испытывает не только логистические, но и бюрократические трудности с экспортом зерна через ЕС. Так, покупатели украинского зерна в Евросоюзе требуют устаревший пакет документов.

Идея создания гуманитарного коридора для вывоза грузов из Украины через Белоруссию в порты стран Балтии ранее также обсуждалась властями Литвы. Однако еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил накануне агентству BNS, что возможность перевозки украинского зерна через Белоруссию в Брюсселе не рассматривается.

Еврокомиссия одобрила план действий, направленный на помощь Украине в экспорте ее агропромышленной продукции. Речь идет об использовании оптимальных логистических цепочек, так называемых "полос солидарности" (solidarity lanes). С территории Украины менее чем за три месяца должны быть отправлены на экспорт 20 млн тонн зерна с использованием инфраструктуры ЕС.

По данным министра агрополитики Украины Николая Сольского, Украина в апреле 2022 года экспортировала 1,09 млн тонн зерна преимущественно через румынские порты – это более чем в пять раз превышает показатели марта. При этом раньше, до начала военной операции, Украина экспортировала 5 млн тонн зерна в месяц преимущественно через свои черноморские порты.

По его информации, большая часть экспортных поставок из Украины осуществлялась в апреле через речные порты Дуная, поскольку украинские черноморские порты заблокированы.

При этом логистика поставок украинской сельхозпродукции через Румынию может усложниться и замедлиться в июне, когда в морпорты этой станы начнет поступать новый урожай румынской, сербской, венгерской и болгарской озимой пшеницы и ячменя и создаст конкуренцию поставкам из Украины.

Украина ЕС
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