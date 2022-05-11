Украина в апреле экспортировала 1,1 млн тонн зерна

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Украина в апреле 2022 года экспортировала 1,09 млн тонн зерна преимущественно через румынские порты – это более чем в 5 раз превысило показатель марта, однако летом может столкнуться с проблемами при вывозе зерна через Румынию из-за сезонной загрузки портов этой страны. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский журналистам.

"За апрель мы перевезли больше, чем я ожидал – 1,09 млн тонн. Это произошло за счет подходов: ни у министерства АПК, ни у Мининфраструктуры не было желания централизовать, монополизировать или другим образом усложнить рынок зерна из Украины (. . .) Раньше мы вывозили 5 млн тонн в месяц преимущественно через свои черноморские порты. В марте, после начала войны, мы в целом вывезли около 200 тыс. тонн", - сказал министр.

По его словам, большая часть экспортных поставок осуществлялась через речные порты Дуная. "Увеличили сильно количество барж, увеличили количество вагонов, которые едут. Наибольшую динамику мы видим по Румынии (. . .) Баржи по Дунаю из разных центральноевропейских и восточноевропейских стран в большом количестве сошлись в украинских портах и добавили предложения (логистических услуг - ИФ), - сказал Сольский.

В то же время, по его словам, через два месяца логистика украинской сельхозпродукции через Румынию может усложниться из-за сезонной загрузки этих портов урожаем румынской, сербской, венгерской и болгарской озимой пшеницы и ячменя, которые традиционно переваливаются через портовую инфраструктуру этой страны.

В конце марта украинские и румынские профильные министерства начали переговоры об экспорте сельхозпродукции с Украины через европейские морпорты, в том числе через румынский порт Констанца. Первый с начала российской военной операции на Украине груз украинской кукурузы весом 71 тыс. тонн 29 апреля отправился из порта Констанца к получателю.

Приграничные с Украиной страны упростили процедуры оформления грузовых перевозок с/х продукции из республики либо активно работают над этим. Так, упрощенные условия для украинских перевозчиков ввели Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Италия, Турция, Болгария, Грузия, Дания, Греция, Австрия.